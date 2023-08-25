Parçalı Bulutlu 31.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 25.08.2023 16:03

Kahramanmaraş'ta geri dönüşüm fabrikasında yangın

Kahramanmaraş'ta bir geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor. Dumandan etkilenen 2 fabrika işçisiyle 1 güvenlik görevlisi hastaneye kaldırıldı.

Kahramanmaraş'ta geri dönüşüm fabrikasında yangın
[Fotograf: AA]

Türkoğlu ilçesinde kağıt ve atık plastiklerin de depolandığı fabrikada, henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Fabrikadan zaman zaman patlama sesleri duyuldu.

Öte yandan, tesisteki bazı kağıt ve plastikler, yangından etkilenmemeleri için iş makineleriyle dışarı çıkarıldı. Ayrıca su doldurulan beton mikserleriyle de yangına müdahaleye destek verildi.

Yangına müdahale çalışmalarına destek vermeye çalışırken dumandan etkilenen 2 fabrika işçisiyle 1 güvenlik görevlisi hastaneye kaldırıldı.

ETİKETLER
Geri Dönüşüm Kahramanmaraş Yangın
Sıradaki Haber
Samsun'da cuma namazı çıkışı silahlı kavga: 1 ölü, 9 yaralı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
17:35
Kanada Başbakanı Trudeau, Zelenskiy'nin G20 zirvesine davet edilmemesini eleştirdi
17:38
Danimarka'nın Ankara Maslahatgüzarı 6. kez Dışişleri'ne çağrıldı
17:24
Kiracının terk ettiği evden kilolarca çöp çıktı
17:28
Avrupa Birliği'nden Ben-Gvir'in Filistinlilere yönelik ırkçı sözlerine kınama
17:02
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ahlat'ta Selçuklu mezarlığını ziyaret etti
17:00
Memur zammında yeni gelişme: Memur-Sen Hakem Kurulu'na başvuru yaptı
Şam yönetimi Suriye'nin 7 ilinde protesto edildi
Şam yönetimi Suriye'nin 7 ilinde protesto edildi
FOTO FOKUS
"İstanbul Kodluyor" projesi: Gençler geleceğin dijital becerileriyle donatılacak
"İstanbul Kodluyor" projesi: Gençler geleceğin dijital becerileriyle donatılacak
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ