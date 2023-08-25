Kahramanmaraş'ta geri dönüşüm fabrikasında yangın

Türkoğlu ilçesinde kağıt ve atık plastiklerin de depolandığı fabrikada, henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

[Fotoğraf: AA]

Fabrikadan zaman zaman patlama sesleri duyuldu.

Öte yandan, tesisteki bazı kağıt ve plastikler, yangından etkilenmemeleri için iş makineleriyle dışarı çıkarıldı. Ayrıca su doldurulan beton mikserleriyle de yangına müdahaleye destek verildi.

Yangına müdahale çalışmalarına destek vermeye çalışırken dumandan etkilenen 2 fabrika işçisiyle 1 güvenlik görevlisi hastaneye kaldırıldı.