Kütahya'dan yüklediği işlenmiş bor madenini Kocaeli'nin Körfez ilçesinde bulunan limana getiren Ahmet Güleşçi yönetimindeki tır, önüne aniden çıkan otomobile çarpmamak için manevra yapınca devrildi.

Tır üzerinde bulunan konteynerden bir miktar işlenmiş bor madeni yola döküldü. İhbar üzerine kaza yerine polis ve 112 Acili ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi, tır şoförü Ahmet Güleşçi'ye kaza yerinde müdahale etti.