Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesindeki hayvan pazarında, satın aldıkları hayvan karşılığında verdikleri paranın sahte çıkması üzerine 4 kişi gözaltına alındı.

Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlılardan 2'si çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, 2'si ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay

Sandıklı ilçesinde pazarda sattığı hayvan karşılığında aldığı 11 bin 200 liranın sahte olduğunu fark eden satıcı, durumu polise bildirmişti.

Ekipler, şüphelileri Sinanpaşa ilçesinde dün gözaltına almıştı.