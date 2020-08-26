Haber Giriş: Kaynak: TRT Haber
Kocaeli'de bir konteynerde 540 kilo kokain ele geçirildi
Gümrük muhafaza ekipleri tarafından Kocaeli'deki bir limanda bulunan konteynerin içerisinde 540 kilo kokain ele geçirildi.
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Twitter hesabından Kocaeli'deki uyuşturucu operasyonuyla ilgili açıklama yaptı.
Ele geçirilen miktarın tek seferde yapılan en büyük kokain yakalaması olduğunu vurgulayan Pekcan, şunları söyledi:
"Gümrük Muhafaza ekiplerimizce Kocaeli’de, bir limanda bulunan konteynerin içerisinde toplam 540 kg ağırlığında kokain ele geçirildi.
Gümrükler Muhafaza Teşkilatımız, Kocaeli'nde gerçekleştirdiği operasyonda ele geçirdiği yarım tonu aşkın kokain ile, tek seferde müstakilen yaptığı en büyük miktardaki kokain yakalamasına imza attı.
Bu başarıda emeği geçen ve gece gündüz büyük bir özveriyle çalışan bütün ekibimizi can-ı gönülden kutluyorum."
Etiketler: son dakika ruhsar pekcan kokainSon Güncelleme: 26 Ağustos 2020 Çarşamba 11:04
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