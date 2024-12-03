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Türkiye
AA 03.12.2024 01:36

Kocaeli'de apartman dairesinde yangın

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, apartman dairesinde çıkan yangın hasara yol açtı.

Kocaeli'de apartman dairesinde yangın

İddiaya göre, Tavşantepe Mahallesi Sezer Sokak'ta İbrahim Baykal'a ait 2 katlı apartmanda 3 ay öncesine kadar kiracı olarak oturan C.Y'nin akrabaları evdeki kalan eşyaları almak için daireye gitti.

Bir süre sonra dairede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Ekiplerce söndürülen yangında dairede hasar oluştu.

Kocaeli'de apartman dairesinde yangın

Polis olay yerinden kaçan 2 kadını yakalamak için çalışma başlattı.

Ev sahibi İbrahim Baykal, gazetecilere yaptığı açıklamada, seslere dışarı çıktığında kadınların çakmakla kıyafetleri ve perdeyi ateşe verdiğini gördüğünü iddia etti.

Ardından itfaiyeye haber verildiğini belirten Baykal, "Dün gelip eşyalarını alacaktılar, bugün gelip yaktılar, maksat zarar olsun. Yakıp kaçtılar." dedi.

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Kocaeli Yangın İtfaiye
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