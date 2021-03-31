Haber Giriş: 31 Mart 2021 Çarşamba 08:31Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Kocaeli'de ahşap palet fabrikasında yangın
[Fotoğraf: İHA]
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir ahşap palet fabrikasının depolama alanında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Yangın, Balçık Mahallesi’nde bulunan bir palet fabrikasının depolama alanında meydana geldi.
Alevler, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü. Yükselen alevleri görenler durumu itfaiyeye bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, yangını söndürdü. Yangında, fabrikanın bahçesinde depolanan paletler küle döndü.
Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.
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