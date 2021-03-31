Haber Giriş: 31 Mart 2021 Çarşamba 02:43Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Aydın'da 3,7 büyüklüğünde deprem
[Harita: TRT Haber]
AFAD'ın verilerine göre, Aydın'ın Kuşadası ilçesinde 3,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
AFAD depremi sosyal medya hesabından paylaştı.
Kuşadası merkezli deprem saat 23.54'te meydana geldi. Yerin 6,96 kilometre derinliğinde gerçekleşen depremin büyüklüğü ise 3,7 olarak kaydedildi.
#Deprem— AFAD Deprem (@DepremDairesi) March 30, 2021
Büyüklük : 3.7 (Mw)
Yer : Kusadasi Korfezi, 9.24 km. Kusadasi (Aydin)
Tarih-Saat : 30.03.2021, 23:54:01 TSİ
Enlem : 37.8980 N
Boylam : 27.1481 E
Derinlik : 6.96 km
Detay : https://t.co/ZzwTMWJqOD@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
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