Haber Giriş: 30 Mart 2021 Salı 23:54Son Güncelleme: Kaynak: AA
Balıkesir'de 2 mahalle karantinaya alındı
[Fotoğraf: Arşiv]
Balıkesir'in Dursunbey ilçesindeki iki mahallede, yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında karantina uygulaması başlatıldı.
Valilik, Karyağmaz ve Hacıömerler mahallelerindeki bazı kişilerin COVID-19 testlerinin pozitif çıktığını açıkladı.
İki mahalle karantinaya alındı
Bölgede çok sayıda temaslı kişilerin de olduğu duyurulan açıklamada, sabah saat 06.00'dan itibaren iki mahallede de karantina tedbirleri uygulanacağı kaydedildi.
Balıkesir, Sağlık Bakanlığı'nın güncellediği risk haritasında 58 çok yüksek riskli (kırmızı) il arasında bulunuyor.
Etiketler: Karantina Koronavirüs Tedbirleri
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