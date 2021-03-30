Haber Giriş: 30 Mart 2021 Salı 23:57Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
İzmir depremi soruşturması: 1 tutuklama
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
30 Ekim'de İzmir'de meydana gelen depremde yıkılan Rıza Bey Apartmanı'nın mimari proje müellifi ve fenni mesulü Ali Serdar Bayram tutuklandı.
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Rıza Bey Apartmanı mimari proje müellifi ve fenni mesulü Ali Serdar Bayram'ın İstanbul'da olduğu belirlendi.
Çatalca ilçesinde yakalanan Bayram'ın ifadesi SEGBİS yoluyla alındı. Bayram, daha sonra tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Olay
İzmir'in Seferihisar ilçesinde 30 Ekim'de meydana gelen 6 virgül 6 büyüklüğündeki depremde 117 kişi hayatını kaybetmiş, Bayraklı ilçesinde yıkılan binalarla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında 7 kişi tutuklanmıştı.
Etiketler: Deprem
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