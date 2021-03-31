Haber Giriş: 31 Mart 2021 Çarşamba 00:03Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bursa'da çiftlik yangını: 2 bin tavuk telef oldu
[Fotoğraf: AA]
Bursa'nın Yenişehir ilçesinde bir tavuk çiftliğinde çıkan yangın söndürüldü. Yangında 2 bin tavuk telef oldu.
Yenişehir-İznik Karayolunun 10. Köprüler Boğazı mevkisinde bulunan bir tavuk çiftliğinde henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı.
Kısa sürede büyüyen yangın kümeslerin bulunduğu bölgeye sıçradı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaklaşık 1 saatlik çalışmasıyla kontrol altına alınan yangın daha sonra söndürüldü.
Yangında yaklaşık 2 bin tavuğun telef olduğu öğrenildi.
Etiketler: Yangın
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