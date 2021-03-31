Haber Giriş: 31 Mart 2021 Çarşamba 01:14Son Güncelleme: Kaynak: AA
Adana'da silahlı saldırı düzenleyen 2 kişi yakalandı
[Fotoğraf: AA]
Adana'da bir eve uzun namlulu silah ve tabancayla saldırı düzenleyen 2 kişi yakalandı.
Merkes Seyhan ilçesi Bahçelievler Mahallesi'nde bulunan bir eve isimleri öğrenilmeyen 2 şüpheli uzun namlulu silah ve tabancayla 15-20 el ateş ettikten sonra olay yerinden kaçtı.
İhbar üzerine bölgeye gelen polis ekipleri, şüphelilerin kaçabilecekleri yerlerde arama çalışmaları başlattı.
[Fotoğraf: AA]
Ekipler 2 şüpheliyi de Narlıca Mahallesi 56057. Sokak'ta yakaladı.
Polis olayda kullanılan uzun namlulu silah, tabanca ve 40 adet mermi ele geçirdi. Gözaltına alınan şüpheliler sorgulanmak üzere karakola götürüldü.
Etiketler: Bireysel Silahlanma
Sıradaki Haber
Bursa'da çiftlik yangını: 2 bin tavuk telef oldu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz