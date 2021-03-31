Haber Giriş: 31 Mart 2021 Çarşamba 03:52Son Güncelleme: Kaynak: AA
İşçileri taşıyan servis aracı ile otomobil çarpıştı
[Fotoğraf: AA]
Bursa'nın Osmangazi ilçesinde işçileri taşıyan servis aracı ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.
Ahmet E. idaresindeki otomobil ile Mehmet Ali S. idaresindeki servis aracı Demirtaş Yolu Caddesi'nde çarpıştı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yaralanan otomobil sürücüsü Ahmet E'ye, aracından çıkartıldıktan sonra olay yerinde ilk müdahale yapıldı.
Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Ahmet E'nin durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Etiketler: Trafik Kazası
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