Kocaeli'de 2 bin çiftçiye 900 ton gübre dağıtıldı

Kocaeli sınırları içinde yem bitkisi yetiştiriciliği yapan çiftçilerin, kompoze gübre ihtiyaçlarını karşılamak, verim ve beslenme özelliklerinde iyileşme sağlamak amacıyla başlatılan destek projesi için tören düzenlendi.

Hasan Gemici Spor Salonu'ndaki programda konuşan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, çiftçilerin her zaman yanında olduklarını belirtti.

"Bu sektörü güçlendirmemiz lazım"

Her alanda üretimi desteklediklerini anlatan Karaosmanoğlu, tarım sektörünün güçlendirilmesi, gençlerin bu alana yönlendirilmesi gerektiğini söyledi.

Asgari ücretle herhangi bir fabrikada çalışmaktansa dededen, babadan kalan toprağın işlenmesiyle gençlerin daha fazla kazanç elde edeceğini vurgulayan Karaosmanoğlu, o yüzden kendilerinin de teşvik maksadıyla destek vermek istediklerini, gübre ücretinin önemli bölümünü hibe ettiklerini belirtti.

"Toprak önemli"

Karaosmanoğlu, toprakların kıyamete kadar lazım olduğuna ve topraktan beslenildiğine değinerek, şöyle konuştu:

"Onun için toprak önemli, toprak bereketli. Bundan dolayı destek bizden, üretim sizden. Her zaman yanınızda olmaya devam edeceğiz. Bize güzel projeler getirin, biz de hayata geçirelim. Özellikle sulamayla ilgili. Allah izin verirse ilerleyen yıllarda motor ve pompa çalıştırmayı bir kenara bırakacağız. Toprakları akarsularla sulayacağız. Çok güzel göletlerimiz var, bunlardan istifade edebiliriz. Onun için güzel projeler yapın."

AK Parti Kocaeli Milletvekili Radiye Sezer Katırcıoğlu da çiftçilerin her türlü zorluğa ve imkansızlığa rağmen toprağı işlediğini vurgulayarak, "Her fırsatta çiftçimizin sorunlarını dinliyorum. Hükümetimiz, dedelerimizin yetiştirdiği bugün biraz daha azaldığı ata tohumunda projeler yapıyor. İlgili kurumlarımızın bağda bahçede çalışması gerekiyor. Çok daha fazla onlarla vakit geçirmesi gerekiyor ki sorunlarını bir an önce çözsün" dedi.

Konuşmaların ardından 2 bin çiftçiye 900 ton gübre teslim edildi.

Kaynak: AA