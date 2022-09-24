Haber Giriş: 24 Eylül 2022 Cumartesi 16:30Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kocaeli'de 122 düzensiz göçmen sınır dışı edildi
[Fotoğraf: (Arşiv)]
Kocaeli'de yurda yasa dışı yollardan giren 122 yabancı uyruklu ülkelerine gönderildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, kentte düzensiz göçle mücadele çalışmaları devam ediyor.
Kocaeli ve bölge illerde güvenlik güçlerince yakalanarak İl Göç İdaresi Müdürlüğü Gündoğdu Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edilen 122 düzensiz göçmenin işlemleri tamamlandı.
Yabancı uyruklular, sınır dışı edilerek ülkelerine gönderildi.
Etiketler: Düzensiz Göçmenler Kocaeli
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