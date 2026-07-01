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Türkiye
TRT Haber 01.07.2026 09:37

Kocaeli merkezli yasa dışı bahis operasyonunda 118 şüpheli gözaltına alındı

Kocaeli merkezli 31 ilde yasa dışı bahis ve sanal kumar operasyonunda 118 şüpheli gözaltına alındı.

Kocaeli merkezli yasa dışı bahis operasyonunda 118 şüpheli gözaltına alındı

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yasa dışı bahis ve sanal kumarla mücadele kapsamında yürütülen soruşturmada kapsamlı bir operasyon gerçekleştirildi.

6,6 milyar lira tutarındaki paraya el konuldu

Yapılan teknik ve fiziki takip neticesinde; yasa dışı bahis ve kumar siteleri üzerinden faaliyet yürüten bir suç örgütünün, işlemlerini gizlemek amacıyla 15 paravan firma kurduğu belirlendi. Suç örgütünün, bahis faaliyetleri kapsamında bu paravan şirketlere ait hesapları kullandığı, elde edilen paraları ise altın hesabı açarak veya kripto varlık alımı gerçekleştirerek transfer ettiği tespit edildi. Bu yöntemle paravan şirketlerin hesaplarına yaklaşık 3 aylık süre içerisinde aktarılan 6 milyar 657 milyon 746 bin 26 TL tutarındaki paraya el konuldu.

31 farklı ilde eş zamanlı operasyon

Soruşturma kapsamında şüphelilerin yakalanması ve suç unsurlarının elde edilmesi amacıyla 30 Haziran 2026 tarihinde Kocaeli merkezli 31 farklı ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında 118 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Şüphelilerin ikamet ve iş yerlerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyale el konulurken, ele geçirilen 2 adet ruhsatsız tabanca ve 108 adet fişek hakkında da gerekli yasal işlemler başlatıldı.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü, suçun önlenmesi ve faillerinin yakalanmasına yönelik çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceğini bildirdi.

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