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Türkiye
AA 25.07.2023 17:14

Kocaeli merkezli FETÖ operasyonu: 14 gözaltı

Kocaeli merkezli 4 ilde terör örgütü FETÖ'ye yönelik operasyonda 14 şüpheli gözaltına alındı.

Kocaeli merkezli FETÖ operasyonu: 14 gözaltı

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince "Gazi Turgut Aslan Operasyonu" kapsamında örgütün kentteki güncel ve finansal yapılanmasının tespitine yönelik çalışma yürütüldü.

Kocaeli merkezli 4 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda 14 şüpheli yakalandı.

Operasyonda yapılan aramalarda 38 bin 250 dolar, 900 avro, örgüt mensuplarının kendi aralarında kullandığı programların da yüklü olduğu çok sayıda dijital materyal, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'e ait çok sayıda kitap ile çeşitli malzemeler ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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