Antalya'daki orman yangınına müdahale sürüyor

Göynük Değirmendere Mahallesi'nde mezarlık mevkisindeki ormanlık alanda dün akşam saat 21.08'de çıkan ve rüzgarın etkisiyle geniş bir alana yayılan yangının kontrol altına alınması için çalışmalar sürdürülüyor.

11 uçak, 22 helikopterle müdahale ediliyor

Gece boyunca arazöz ve iş makineleriyle karadan yürütülen çalışmalara, sabahın ilk ışıklarıyla hava araçları da katıldı. Ekipler, 11 uçak, 22 helikopterle denize alçalarak su aldıktan sonra alevlerin üzerine boşaltıyor. Yoğun hava trafiğinin yaşandığı bölgede aynı anda 4-5 hava aracı denizden su alarak, yangının sürdüğü ormanın üzerine döküyor.

Kara ekipleri de ağaçlar sık olduğu için ormanın içinde iş makineleriyle alternatif yollar açarak, söndürme çalışmalarına destek veriyor.

Sıçrama noktalarında önlemler alındı

Muhtemel sıçrama noktalarında önlemler alan ekipler, alevlerin yayılması halinde müdahale noktaları oluşturdu. Polis ve jandarma ekipleri, ormanın giriş ve çıkış noktaları ile Kemer-Kumluca kara yolunda güzergahında tedbir aldı.

Bakan Yumaklı yangın bölgesine gidiyor

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, orman yangınının devam ettiği bölgeye gidiyor.