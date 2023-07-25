Açık 30.7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 25.07.2023 15:28

Bu otobüste siyaset ve futbol konuşmak yasak

Zonguldak'ta özel halk otobüsü şoförü, yolcuların otobüste yüksek sesle ve küfürlü konuşmalarını engellemek amacıyla yazılı uyarı astı.

Bu otobüste siyaset ve futbol konuşmak yasak

Evli ve 3 çocuk babası Haşim Korkmaz (53), 102 Sokak servisini yaptığı esnada yolcuların siyaset, futbol, argo ve yüksek sesle konuşmalarından rahatsızlık duyulması üzerine araca yazılı uyarı asmaya karar verdi.

Korkmaz, otobüsün giriş kısmına, "Araç içinde siyaset, futbol, yüksek ses ve küfürlü konuşmak kesinlikle yasaktır." yazılı kağıdı asarak, yolcuların dikkatli davranmalarını istedi.

Korkmaz, gazetecilere, toplu taşıma araçlarında insanların daha dikkatli davranmaları gerektiğini söyledi.

Kavgaya meyil vermem

Uyarıları kimsenin dikkate almadığına değinen Korkmaz, "Ben de bu yazıyı yazmak zorunda kaldım. Yazıyı yazdıktan sonra ses getirdi." dedi.

Korkmaz, yazıyı gören bazı vatandaşların kendisine teşekkür ettiğini aktararak, "Öyle durumlarda kavgaya meyil vermem. Birincisinde uyarırım, ikinci seferde çok daha fazla gürültü olursa ekmeğimden olacağımı da bilsem aşağı indirmek zorunda kalırım." ifadesini kullandı.

ETİKETLER
Zonguldak
Sıradaki Haber
İzmir'in Kemalpaşa ve Menemen ilçelerinde orman yangını
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
15:50
Antalya'daki orman yangınına müdahale sürüyor
15:43
Yabani kedinin kaçırdığı 15 günlük bebek çatıdan düşerek öldü
16:02
Yeterli çoğunluk sağlandı, TBMM Genel Kurulu toplanıyor
15:57
Yunanistan'da yangın söndürme uçağı düştü
15:15
Fitch'ten İngiltere'ye borçlanma uyarısı
15:24
İzmir'in Kemalpaşa ve Menemen ilçelerinde orman yangını
Avusturya'nın hava sporları merkezi: Kössen
Avusturya'nın hava sporları merkezi: Kössen
FOTO FOKUS
Antalya'da orman yangını: Havadan ve karadan müdahale sürüyor
Antalya'da orman yangını: Havadan ve karadan müdahale sürüyor
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ