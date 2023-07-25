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Türkiye
TRT Haber 25.07.2023 16:30

Sıcaklıklar 10 derece birden artacak: Güneş çarpmasına dikkat

Haftanın en sıcak günleri ülkenin batı ve güney kesimlerinde çarşamba, iç kesimlerde ise perşembe yaşanacak, sıcaklıklar 40-45 derece arasında seyredecek.

Sıcaklıklar 10 derece birden artacak: Güneş çarpmasına dikkat

Mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklığı haftanın ilk günlerinde azaldı. 

Hafta başında bazı bölgelerde yağış etkili oldu. Ancak çarşamba gününden itibaren sıcaklık tekrar mevsim normallerinin üzerine çıkacak. 

İç Anadolu perşembe günü maksimum sıcaklığa ulaşacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Serdar Yıldırım, hava sıcaklıklarının 5 ila 10 derece artmasını beklediklerini söyledi. 

Yıldırım, "Marmara, Ege ve Akdeniz'de çarşamba günü mevsim normallerinin 10 derece üzerine çıkıyor, 45 derecelere varan hava sıcaklıkları bekliyoruz. İç Anadolu ise perşembe günü maksimum sıcaklığa ulaşacak" dedi. 

Ankara 39 dereceyi görecek

Çarşamba günü İstanbul'da 37, Antalya'da 42, İzmir'de 43 derece sıcaklık bekleniyor.

Perşembe günü ise Ankara'da hava 39 derece olacak.

Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'da yarın yağış var

Yurdun kuzey doğu kesimlerinde parçalı ve yer yer çok bulutlu hava hakim.

Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu, Samsun, Ordu çevrelerinde yarın öğleden sonra ve akşam saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Hava Tahmin Uzmanı Yıldırım, Doğu Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Erzurum, Kars, Ardahan çevrelerinde yaşayanların dikkatli olması uyarısı yaptı. 

Hava sıcaklıklarının cuma günü batı ve kuzeybatıdan başlayarak azalacak. Cumadan itibaren sıcaklıklar yaklaşık 10 derece düşecek.

Güneş çarpması nedir?

Bugünlerde, güneş çarpmasına karşı da dikkatli olunmalı. Güneş çarpması, aşırı sıcak sonucu beden ısısını ayarlayan mekanizmanın bozulmasına bağlı meydana gelen bir rahatsızlık.

Grafik: TRT Haber

Özellikle yaşlılar ve çocuklar için daha tehlikeli. Peki, sıcaklıkların artacağı günlerde nasıl önlem alabiliriz?

- Zorunlu olmadıkça 11.00-16.00 saatleri arasında dışarıya çıkılmamalı.

- Aşırı sıcaklarda gölgede durulmalı.

- Ağır işler ve spor yapılmamalı.

- İnce, açık renkli, bol kıyafetler tercih edilmeli.

- Şemsiye veya geniş kenarlı şapka kullanılmalı.

- Bol bol sıvı tüketilmeli.

- Ağır ve yağlı yiyeceklerden kaçınılmalı.

Güneş çarpmasının belirtileri arasında ise şunlar yer alıyor: 

"Ateş (39-41 dereceye kadar çıkabilir), düzensiz kalp atışı, şiddetli baş ağrısı, bulantı ve kusma, davranış, anlama ve algılama bozuklukları."

Hafize Yurt
Hafize Yurt
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