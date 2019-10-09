Türkiye
Kızına işkence yapan baba tutuklandı09 Ekim 2019 Çarşamba 11:28 - Son Güncelleme 09 Ekim 2019 Çarşamba 14:44
Sosyal medyada kızına şiddet uyguladığı görüntüleriyle tepki çeken ve gözaltına alınan baba Muzaffer A., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Sosyal medyada bugün paylaşılan ve tepkilere sebep olan bir görüntüde, 19 yaşındaki kızına işkence yaptığı belirlenen baba hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı.
Yürütülen soruşturma kapsamında, baba hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.
Şüpheli gözaltına alındı
İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Kaynak: DHA
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