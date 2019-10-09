Sosyal medyada bugün paylaşılan ve tepkilere sebep olan bir görüntüde, 19 yaşındaki kızına işkence yaptığı belirlenen baba hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı.

Yürütülen soruşturma kapsamında, baba hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

Şüpheli gözaltına alındı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kaynak: DHA