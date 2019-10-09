Adli görüşme odaları, Adalet Bakanlığı tarafından şiddet ve cinsel istismar mağduru kadınlar ile çocuklar için kuruldu.

Adalet Bakanlığınca 3 Nisan 2017'de suç mağduru çocuk ve kadınların beyanlarının alınması için oluşturulan adli görüşme odaları 81 ilin tamamında yaygınlaştırılacak. Nisan 2017'den bu yana bu odalarda 10 binden fazla mağdurun ifadesi alındı. 2020 yılının sonuna kadar adli görüşme odaları 81 ilin tamamında yaygınlaştırılacak.

Adli görüşme odalarında, suç mağduru kadınlar ile çocukların cumhuriyet savcısı ve hakimler olmadan uzmanlar eşliğinde ifadeleri alınıyor.

49 il ve 56 adliyede bulunan adli görüşme odalarında bugüne kadar 10 bin 450 mağdurun ifadesi alındı.

Yargı Reformu Strateji Belgesi çerçevesinde hazırlanan ilk yargı paketi ile de adli görüşme odaları yasal altyapıya kavuşturulacak.

Mağdurların kişisel verilerinin korunması konusunda hassasiyet gösterilecek.

Ayrıca Nisan 2019’da 7 ilde hayata geçirilen adli destek ve mağdur hizmetleri müdürlüklerinde de 6 ayda 6 bin 703 dosya kaydı oluşturuldu.

519 kişi adli süreç, sahip oldukları haklar ve yükümlülükleri ile kendilerine sunulan hizmetler konusunda bilgilendirildi.

Kaynak: TRT Haber