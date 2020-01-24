Elazığ'ın Sivrice ilçesi 6,8 büyüklüğünde deprem ile sallandı.

Bölgede yıkılan binalarda kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, Elazığ Şehir Hastanesi, Fırat Üniversite Hastanesi, İnönü Üniversitesi Hastanesi ve Özel Hastanelere ihtiyaç duyulabilecek gruplarda ilave kan sevkiyatları yapıldığını açıkladı.

Kınık, "Şu an için acil kan ihtiyacı bulunmamaktadır." dedi.

#Deprem #Elazığ



Elazığ Şehir Hastanesi, Fırat Üniversite Hastanesi, İnönü Üniversitesi Hastanesi ve Özel Hastanelere ihtiyaç duyulabilecek gruplarda ilave kan sevkiyatları yapılmıştır.

Şu an için acil kan ihtiyacı bulunmamaktadır. — Kerem Kınık (@drkerem) January 24, 2020

Elazığ Belediyesi de yaptığı açıklama ile acil kan ihtiyacının giderildiğini belirtti.