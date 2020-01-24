Kılıçdaroğlu'ndan Elazığ depremi için 'geçmiş olsun' mesajı
Haber Giriş: Kaynak: AA
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet diliyorum. Dualarımız can kaybının daha fazla artmaması için" dedi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Elazığ'da meydana gelen deprem dolayısıyla geçmiş olsun mesajı yayımladı.
Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Elazığ'da meydana gelen ve çevre illerden de hissedilen deprem neticesinde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyor, bölgedeki tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Dualarımız, can kaybının daha fazla artmaması için…" ifadelerini kullandı.
Etiketler: son dakikaSon Güncelleme: 25 Ocak 2020 Cumartesi 00:02