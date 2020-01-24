Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü, Elazığ'da yaşanan 6,8 büyüklüğünde depremle ilgili açıklama yaptı.

Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Müdürü Haluk Özener, "Artçıların devam etmesi bekleniyor. Vatandaşlar hasarlı binalara girmekten kaçınsınlar" dedi.

Özener, "Herhangi bir fayın tetiklemesi mümkün değil. Üst üste denk gelmesinin sebebi ülkemizin bir deprem ülkesi olduğu gerçeğini bir kez daha ortaya çıkardı. Yapabileceğimiz en büyük adım buna karşı hazırlıklı olmalıyız. Aksi halde can ve mal kayıplarının önüne geçme olasılığımız yok" açıklamasını yaptı.