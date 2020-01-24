Elazığ'daki depremin ardından ilgili tüm bakanlıklar teyakkuza geçti.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, depremin yaşandığını bölgedeki elektrik ve gaz arzında herhangi bir sıkıntı yaşanmaması için ekiplerin gerekli çalışmaları sahada yürüttüğünü söyledi.

Diğer yandan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından yapılan açıklamada da mobil elektrik santrallerinin ihtiyaç olması halinde bölgeye sevki için hazır tutulduğu belirtildi.

Açıklamada, gaz iletiminde herhangi bir sorun yaşanmadığı, bölgede yaşanabilecek gaz kaçaklarına yönelik kontrollerin ivedilikle yapılacağı bildirildi.

