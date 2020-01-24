Bakan Dönmez: Elektrik ve gaz sıkıntısı yaşanmaması için çalışmalar yürütülüyor
Haber Giriş: Kaynak: TRT Haber
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Elazığ depremine ilişkin elektrik ve gaz arzında herhangi bir sıkıntı yaşanmaması için ekiplerin çalıştığını söyledi.
Elazığ'daki depremin ardından ilgili tüm bakanlıklar teyakkuza geçti.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, depremin yaşandığını bölgedeki elektrik ve gaz arzında herhangi bir sıkıntı yaşanmaması için ekiplerin gerekli çalışmaları sahada yürüttüğünü söyledi.
Diğer yandan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından yapılan açıklamada da mobil elektrik santrallerinin ihtiyaç olması halinde bölgeye sevki için hazır tutulduğu belirtildi.
Açıklamada, gaz iletiminde herhangi bir sorun yaşanmadığı, bölgede yaşanabilecek gaz kaçaklarına yönelik kontrollerin ivedilikle yapılacağı bildirildi.