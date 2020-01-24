Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 6,8 büyüklüğünde meydana geldi. Depremde ilk belirlemelere göre 22 kişi hayatını kaybetti, binden fazla yaralı var.

Çok sayıda ilden hissedilen deprem dikkatleri Doğu Anadolu Fay Hattı'na çevirdi. Peki bugüne kadar Doğu Anadolu'da hangi depremler meydana geldi?

İşte Doğu Anadolu'da meydana gelen büyük depremler:

2011 Van depremi

Türkiye’de bugüne kadar yaşanan ve çok sayıda kişinin hayatına mal olan büyük depremlerden biri de 23 Ekim tarihinde Van’da yaşandı. Merkez üssü Erciş ilçesi olan ve 7,2 büyüklüğünde olan depremde 604 kişi yaşamını yitirdi. 222 kişi ise enkazdan sağ kurtarıldı.

Bu büyük depremin yaraları sarılmaya çalışılırken, bu kez 9 Kasım’da Edremit merkezli ve 5,6 büyüklüğünde ikinci bir deprem meydana geldi. Bu depremde de 32 kişi hayatını kaybederken, 30 kişi enkaz altından sağ olarak çıkarıldı.

Bölgedeki 28 bin 500 bina kullanılamaz hale geldi. Deprem Erzurum, Ağrı, Mardin, Diyarbakır, Muş, Bitlis, Iğdır, Kars, Batman, Siirt illeri ve ilçelerinde geniş bir alanda hissedildi.

2003 Bingöl depremi

2003 Bingöl Depremi, 1 Mayıs 2003 tarihinde yerel saatle 03.27'de gerçekleşen, Türkiye'nin doğusunu etkileyen, 6,4 büyüklüğündeki depremdir.

Merkezi Bingöl'ün 15 km kuzeyin yaşandı. Etkilenen bölgede en az 176 kişi öldü, 625 bina çöktü veya ağır hasara uğradı. Çeltiksuyu'ndaki yatılı okulda koğuş bloku çöktüğünde 84 can kaybı meydana geldi.

1992 Erzincan depremi

1992 Erzincan Depremi, 13 Mart 1992 tarihinde yerel saatle 19.08'de Erzincan'ın güneydoğusunda meydana geldi. Depremin büyüklüğü 6,8 olarak ölçüldü. 653 kişi öldü, 8 bin 57 bina hasar gördü.

Kuzey Anadolu Fayı üzerinde bulunan Erzincan, bu depremle beraber tarihindeki altıncı büyük depremi yaşamıştı.

1983 Erzurum depremi

Erzurum ve çevresinde büyük hasara ve önemli ölçüde can kaybına neden olan depremin büyüklüğü 6,9'dur. Depremde bin 155 kişi ölmüş, 537 kişi yaralanmış, 3 bin 241 konut ağır, 3 bin konut orta ve 4 bin konut hafif hasar görmüş, 30 bini aşkın hayvan telef olmuştur.

1976 Çaldıran depremi

1976 Çaldıran depremi, 24 Kasım 1976 tarihinde yerel saatle 12.22'de merkez üssü Van'ın Muradiye ilçesi Çaldıran bucağı olan 7,5 büyüklüğündeki deprem. 3 bin 840 kişi öldü, 9 bin 232 bina hasar gördü. 2 bin kilometrekarelik bir alandaki evlerin yüzde 80'i yıkıldı.

Depremin yanı sıra bölgede gece hava sıcaklığının -17 dereceye kadar düşmesi sonucu donma nedeniyle de ölümler oldu. Yağmur ve kar yağışları nedeniyle kurtarma ve yardım çalışmaları gecikti.

Deprem en çok Muradiye ve çevre ilçeler olan Erciş ve Özalp'de can ve mal kaybına sebep oldu. 3 bin 304 kişilik nüfusa sahip Çaldıran'da evlerin yüzde 95'i yıkıldı ve 615 kişi öldü.

7,9 büyüklüğündeki 1939 Erzincan depreminden sonra o güne kadarki Anadolu'da yaşanan en şiddetli depremdir.

1975 Lice depremi

1975 Lice Depremi, 6 Eylül 1975 tarihinde yerel saatle 12.20'de Diyarbakır'ın Lice ilçesi ve köylerinde oluşan 23 saniye süren şiddetli yer sarsıntısı. Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü depremin büyüklüğünü 6,6 olarak açıkladı. 2 bin 385 kişi öldü, 8 bin 149 bina hasar gördü veya yıkıldı. Bazıları maddi hasarlara sebep olan 3-4 ay süresince artçı sarsıntılar devam etti.

1971 Bingöl depremi

71 Bingöl Depremi, 22 Mayıs 1971 tarihinde merkez üssü Türkiye'nin Bingöl ili olan deprem. Depremin büyüklüğü 6,8 olarak ölçüldü. 878 kişi öldü, 700 kişi yaralandı, 9 bin 111 bina hasar gördü veya yıkıldı.

Deprem, Bingöl'ün yanı sıra Erzincan'ın bazı köylerinde de yıkımlara ve ölümlere yol açtı. Bu depremden 10 gün önce 1971 Burdur Depremi yaşanmıştı.

1966 Varto depremi

1966 Varto depremi, 19 Ağustos 1966 tarihinde Türkiye'nin Doğu Anadolu Bölgesi'nde yer alan Muş ilinin Varto kazasında meydana geldi. Büyüklüğü 6,9 olan deprem sonucunda 2 bin 394 kişi öldü.

1949 Karlıova depremi

1949 Karlıova depremi, 17 Ağustos 1949 tarihinde, yerel saatle 20.43'te Türkiye'de Doğu Anadolu bölgesinde bulunan Bingöl ili Karlıova ilçesinde meydana gelen deprem. Depremin büyüklüğü 6,7 plarak ölçüldü. Depremde 450 kişi öldü, 3 bin 500 bina hasar gördü.

1946 Varto depremi

1946'da Muş'un Varto ilçesinde meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki depremde 839 kişi hayatını kaybetti.

1941 Van-Erciş depremi

1941 Van-Erciş Depremi 10 Eylül 1941 tarihinde Van'ın Erciş ilçesinde meydana gelen deprem. Richter ölçeğine göre 5.9 büyüklüğündeki depremde 192 kişi ölürken 36 köy de tamamen yıkıldı.

1939 Erzincan depremi

1939 Erzincan Depremi, 26-27 Aralık 1939 tarihinde Erzincan’da oluşan çok şiddetli yer sarsıntısıdır. Yüzey dalgası büyüklüğü 7,9 ve 7,2 olan deprem sonucunda toplam 32 bin 962 kişi hayatını kaybetmiş, yaklaşık 100 bin kişi de yaralanmıştır.

Oluşan deprem neticesinde 116 bin 720 bina yıkılmıştır. Dünyanın büyük depremleri arasında sayılan bu deprem Türkiye'nin en ciddi deprem felaketlerinden birisi olarak tarihe geçmiştir. Can kayıplarının fazla olmasını bir nedeni de zorlu kış şartlarından dolayı yardımların güç koşullar altında ulaşmasıdır.

1930 Hakkari depremi

1930 Hakkari Depremi, 7 Mayıs 1930 tarihinde Türkiye saatiyle 00.34'te Türkiye-İran sınırında meydana gelen deprem. Sınırın Türkiye tarafında Hakkari bu depremden etkilendi. Büyüklüğü 7,2 olan bu depremde 2 bin 514 kişi öldü, yaklaşık 3 bin bina hasar gördü.