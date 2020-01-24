İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan deprem nedeniyle bölgeye hareket etti.

İstanbul'da bulunan bakanlar Soylu, Kurum ve Koca, deprem haberinin ardından uçakla Elazığ'a gitti.