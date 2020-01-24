Bakanlar Soylu, Kurum ve Koca Elazığ'a gitti
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Elazığ'da meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından bölgeye gidiyor.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan deprem nedeniyle bölgeye hareket etti.
İstanbul'da bulunan bakanlar Soylu, Kurum ve Koca, deprem haberinin ardından uçakla Elazığ'a gitti.