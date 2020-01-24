Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, Twitter adresi üzerinden Elazığ depremi ile ilgili açıklama yaptı.

Kınık, "Bölgedeki vatandaşlarımızın olumsuz şartlardan korunması için ihtiyaç duyulan malzemeleri bölgeye sevk ediyoruz. Kizilay destekleriniz için

'Deprem' yazın, 2868’e SMS yollayın, 10 lira katkıda bulunun. Dilediğiniz kadar gönderebilirsiniz. Gün dayanışma günü." dedi.