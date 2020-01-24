Kızılay'dan Elazığ depremi için bağış çağrısı
Haber Giriş: Kaynak: TRT Haber
Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, Elazığ'da 6,8 büyüklüğünde meydana gelen depremle ilgili "Gün dayanışma günü" diyerek bağış çağrısında bulundu.
Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, Twitter adresi üzerinden Elazığ depremi ile ilgili açıklama yaptı.
Kınık, "Bölgedeki vatandaşlarımızın olumsuz şartlardan korunması için ihtiyaç duyulan malzemeleri bölgeye sevk ediyoruz. Kizilay destekleriniz için
'Deprem' yazın, 2868’e SMS yollayın, 10 lira katkıda bulunun. Dilediğiniz kadar gönderebilirsiniz. Gün dayanışma günü." dedi.
#Deprem #Elazığ #Sivrice— Kerem Kınık (@drkerem) January 24, 2020
Bölgedeki vatandaşlarımızın olumsuz şartlardan korunması için ihtiyaç duyulan malzemeleri bölgeye sevk ediyoruz. @Kizilay Destekleriniz için
Deprem yaIn 2868’e sms yollayın 10₺ katkıda bulunun. Dilediğiniz kadar gönderebilirsiniz.
Gün dayanışma günü. pic.twitter.com/irjDavyISu
Etiketler: son dakikaSon Güncelleme: 24 Ocak 2020 Cuma 22:45