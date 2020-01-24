Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) verilerine göre, Elazığ'ın Sivrice ilçesi 6,8 büyüklüğünde deprem ile sallandı.

Deprem çevre illerde de hissedildi.

Deprem, Şanlıurfa'dan "Kazancı Bedih ve Gazelhanlar Anma Gecesi" canlı yayınında olan TRT 2'nin canlı yayınına da yansıdı.