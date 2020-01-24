Deprem anı TRT 2 canlı yayınına yansıdı
Haber Giriş: Kaynak: TRT Haber
Elazığ'da 6,8 büyüklüğündeki deprem çevre illerde de hissedildi. Şanlıurfa'da deprem anları canlı yayında olan TRT 2 yayınına yansıdı.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) verilerine göre, Elazığ'ın Sivrice ilçesi 6,8 büyüklüğünde deprem ile sallandı.
Deprem çevre illerde de hissedildi.
Deprem, Şanlıurfa'dan "Kazancı Bedih ve Gazelhanlar Anma Gecesi" canlı yayınında olan TRT 2'nin canlı yayınına da yansıdı.
Etiketler: son dakikaSon Güncelleme: 24 Ocak 2020 Cuma 21:51