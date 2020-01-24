Ardahan-Şavşat kara yolunda ulaşıma kar engeli
Haber Giriş: Kaynak: AA
Ardahan Valiliği, Ardahan-Şavşat kara yolunun yoğun kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapandığını açıkladı.
Valilikten yapılan açıklamada, Ardahan-Şavşat kara yolunda yoğun tipi ve kar yağışının etkili olduğu belirtildi.
Açıklamada, "Ardahan-Şavşat kara yolunun Sahara Geçidi'nde kar ve fırtına sebebiyle görüş mesafesi bulunmadığından yol geçici olarak trafiğe kapatılmıştır." ifadeleri kullanıldı.
Etiketler: Ardahan Ardahan-Şavşat kara yoluSon Güncelleme: 24 Ocak 2020 Cuma 20:30