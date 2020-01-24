Olay Kızıltepe İlçesi Koçhisar Mahallesi Ersoylu Caddesinde meydana geldi.

Esen şiddetli rüzgar sebebiyle dev bir ağaç büyük bir gürültüyle sokak ortasına devrildi.

Dev ağacın altında kalan bir otomobilde büyük hasar meydana geldi.

Devrilen ağaç paniğe sebep oldu.

Olayda şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı.