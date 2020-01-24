İl Jandarma Komutanlığı ile Taşköprü İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçede yasa dışı yollardan silah ve mühimmat temin eden kişilerin yakalanması için operasyon düzenledi.

Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramada 4'er ruhsatsız tabanca ve av tüfeği ile çeşitli çaplarda 622 tabanca ve tüfek fişeği ele geçirildi.

Operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.