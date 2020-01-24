Kastamonu'da silah kaçakçılığı: 5 şüpheli yakalandı
Haber Giriş: Kaynak: AA
Kastamonu'da silah kaçakçılığı operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı, 8 ruhsatsız silah ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı ile Taşköprü İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçede yasa dışı yollardan silah ve mühimmat temin eden kişilerin yakalanması için operasyon düzenledi.
Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramada 4'er ruhsatsız tabanca ve av tüfeği ile çeşitli çaplarda 622 tabanca ve tüfek fişeği ele geçirildi.
Operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.
Etiketler: kastamonu silah kaçakçılığıSon Güncelleme: 24 Ocak 2020 Cuma 20:40