TBMM Başkanı Şentop: Türkiye'ye geçmiş olsun
Haber Giriş: Kaynak: AA, TRT Haber
TBMM Başkanı Şentop, "Elazığ Sivrice merkezli depremden etkilenen bütün illerimizdeki vatandaşlarımıza, Türkiye'ye geçmiş olsun" dedi.
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, sosyal medya sitesi Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, Elazığ'da meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki deprem nedeniyle geçmiş olsun mesajı yayımladı.
Şentop, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
"Elazığ Sivrice merkezli depremden etkilenen bütün illerimizdeki vatandaşlarımıza, Türkiye'ye geçmiş olsun. Deprem sonrasında bölgede tespit ve çalışmalar, ilgili tüm kuruluşlarımız tarafından süratle yürütülmektedir. Can kaybının artmaması en büyük temennimiz."
Etiketler: Mustafa Şentop tbmm deprem Elazığ SivriceSon Güncelleme: 24 Ocak 2020 Cuma 23:04