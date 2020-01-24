TBMM Başkanı Mustafa Şentop, sosyal medya sitesi Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, Elazığ'da meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki deprem nedeniyle geçmiş olsun mesajı yayımladı.

Şentop, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Elazığ Sivrice merkezli depremden etkilenen bütün illerimizdeki vatandaşlarımıza, Türkiye'ye geçmiş olsun. Deprem sonrasında bölgede tespit ve çalışmalar, ilgili tüm kuruluşlarımız tarafından süratle yürütülmektedir. Can kaybının artmaması en büyük temennimiz."