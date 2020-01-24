Erzurum İl Afet ve Acil Durum Müdürü Selahattin Karslı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, depremin ardından 5 ekibi destek için bölgeye gönderdiklerini söyledi.

UMKE, Türk Telekom, itfaiye ve elektrik arıza ekiplerinin de bölgeye hareket ettiğini dile getiren Karslı, "Yaklaşık 100 kişilik ekibi bölgeye gönderdik. Yardım ve çadır malzemesi dolu 2 tır bölgeye hareket etti." dedi.

Erzincan'da, 112 Acil Servis'ten 5, UMKE'den 2, AFAD'dan 2 ekibin destek için bölgeye hareket ettiği bildirildi.

Tunceli Valisi Tuncay Sonel ise AA muhabirine, depremin yeri ve büyüklüğü açıklandıktan sonra kentteki arama kurtarma ekiplerinin harekete geçtiğini anlatarak, "AFAD, 112, JÖAK ve jandarma dedektör köpeklerinden oluşan 60 kişilik ekibi, deprem bölgesine çok hızlı şekilde sevk ettik. Allah herkesin yardımcısı olsun, geçmiş olsun." ifadelerini kullandı.

Kars'tan da destek için 3 ambulans, 2 UMKE, 1 AFAD ekibi olmak üzere 20 personelin deprem bölgesine gönderildiği bildirildi.

İl Afet ve Acil Durum Müdürü Oktay Aygan, Elazığ'a gitmek üzere ekiplerin yola çıktığını aktararak, "Elazığ Sivrice'de meydana gelen depremde vatandaşlarımızın yanında olmak için Sayın Valimizin talimatıyla arkadaşlarımız yola çıktı. Orada yaşanan depremde görev alan arkadaşlarımıza biz de Kars olarak elimizden gelen desteği vereceğiz. 5 kişilik ekibimizi bölgeye sevk ettik." dedi.

Iğdır'dan da 4 kişilik UMKE ekibinin deprem bölgesine gönderildiği öğrenildi.

Van ve Muş'tan kurtarma ekibi ve çadır gönderildi

AFAD Van İl Müdürü Osman Uçar,, Elazığ'ın Sivrice ilçesi merkezli depremin üzüntüsünü yaşadıklarını söyledi.

Depremin hemen ardından tüm ekipleri teyakkuza geçirdiklerini belirten Uçar, şunları kaydetti:

"Elazığ'da yaşanan ve birçok ilimizde hissedilen depremin ardından bizler de hazırlıklarımızı yaptık. 40 kişilik ekibimiz 10 araçla yola çıktı. Ekiplerimiz içinde arama kurtarma köpeklerimiz ve çok kapasiteli araçlarımız var. Arkadaşlarımız inşallah en kısa zamanda olay yerine varıp gerekli müdahaleleri yaparlar. Bizden 360 çadır talep edildi. Çadırlarımızı araçlara yükledik. İntikal emri geldiğinde çadırlarımızı göndereceğiz."

Muş'ta da AFAD İl Müdürlüğünce deprem bölgesine 10 tır yaşam malzemesi gönderildi.

AFAD Bölge Lojistik Deposu'ndan araçlara yüklenen yaşam malzemeleri, 15 personel ve 3 arama kurtarma aracıyla deprem bölgesine ulaştırılmak üzere yola çıkarıldı.

Muş PTT Başmüdürü Fahri Ocak, AFAD deposunun işletmesinin PTT’ye ait olduğunu belirterek, "Tüm araçlarımız yola çıkmaya hazır. Burada olağanüstü durumlarda kullanılabilecek yatak, çadır, battaniye ve diğer olağanüstü durumlarda kullanılacak mutfak eşyaları dahil her şeyimiz var. Tüm yaşam malzemelerini oraya gönderiyoruz. İlk araçlar yola çıktı." dedi.

Adana'dan ekipler yola çıktı

Adana Valisi Mahmut Demirtaş, deprem nedeniyle tüm vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.

Depremden etkilenen Elazığ ve Malatya'da çalışma yürütmesi amacıyla Adana'dan da ekip gönderildiğini belirten Demirtaş, "Deprem bölgesine ilimizden AFAD, Kızılay, UMKE ve itfaiye ekiplerini gönderdik. Ekiplerimiz bölgede ilgili çalışmaları yürütecek." dedi.

Türk Kızılay Adana Şube Başkanı Ramazan Saygılı da bölgeye gönderdikleri ekiplerin, ikram aracı ile mobil mutfağı vatandaşların hizmetine sunacaklarını, ayrıca bir tır yatak ve bir tır battaniyenin de Elazığ'a ulaştırılmak üzere yola çıkarıldığını kaydetti.

Adana'dan AFAD ekibinin, 45 kişilik personel ve 7 kurtarma aracıyla Malatya'ya gitmek üzere yola çıktığı öğrenildi.

Mersin ve Osmaniye'den de ekipler yola çıktı

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer de depremden etkilenenlere geçmiş olsun dileklerini ileterek, şöyle konuştu:

"Bölgedeki yaraların sarılması amacıyla ekiplerimizi yönlendirdik. Belediyemizden arama kurtarma faaliyetleri için 3 araç, 2 arama kurtarma köpeğinin yanı sıra müdür ve amirin de bulunduğu 11 personelin acil olarak Elazığ'a gitmeleri talimatını verdim. Aynı zamanda yardım kolilerimiz de hazırlandı, bölgeye gönderilecek. Ayrıca Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ) ekiplerimiz de yönlendirildi."

Osmaniye'den de iki ambulans ile UMKE ekibinin yola çıktığı bildirildi.

Tokat AFAD ekipleri yola çıktı

Tokat AFAD ekipleri, Elazığ'ın Sivrice ilçesine meydana depremin ardından çalışmalara destek vermek amacıyla iki araç ve 8 arama kurtarma teknisyeniyle yola çıktı.

AFAD İl Müdürü Süleyman Yiğit, gazetecilere yaptığı açıklamada, arama kurtarma çalışmalarına destek vermek için ekiplerin bölgeye sevk edildiğini söyledi.

Öte yandan Tokat Valiliği resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Elazığ Sivrice merkezli deprem Tokat ve çevresinde de hissedilmiştir. İl merkezi ve ilçelerimizde herhangi bir olumsuzluk bulunmamaktadır. Depremin merkezinde ve hissedilen illerimizdeki tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz." ifadelerine yer verildi.

İzmir ve Denizli ekipleri deprem nedeniyle Elazığ'a sevk edildi

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Yaşanan deprem nedeniyle Elazığ halkına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Tunceli'de bulunan 11 kişilik arama kurtarma ekibimiz yola çıktı. Yüreklerimiz sizinle." ifadelerini kullandı.

Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Murat Başlı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Tunceli'de bulunan arama ve kurtarma ekiplerinin deprem bölgesine sevk edildiğini belirterek, "Ekibimiz bölgede arama, kurtarma ve enkaz altı tarama faaliyetleri gerçekleştirecek." dedi.

Söz konusu ekiplerin, Tunceli'de 20 gün önce kaybolan üniversite öğrencisi Gülistan Doku'nun bulunması için çalışma yürüttüğü öğrenildi.

Batı Karadeniz Bölgesi Afet Yönetim Müdürlüğü ekip gönderdi

Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde bulunan Batı Karadeniz Bölgesi Afet Yönetim Müdürlüğünden, 1 öncü ve 1 ikram aracı olmak üzere 4 kişilik ekip deprem bölgesine doğru yola çıktı.

Müdürlükte ayrıca 12 kişilik Afet Acil Durum ve Kriz Masası kurularak, bölgedeki gelişmeler yakından takip edilmeye başlandı.

Türk Kızılay Düzce Şube Başkanı Halil Aydın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, depremzedelere geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Aydın, üzücü haberi alır almaz Kızılay Düzce Şubesi ve Batı Karadeniz Bölge Afet Müdürlüğü olarak hızla görev başına geldiklerini belirtti.

"Afet Acil Durum ve Kriz Masamızı kurduk. 12 arkadaşımız görev başında, bölgeden gelen haberlerin değerlendirmelerini yaparak Ankara'dan gelecek talimatları bekliyor. Ankara'dan gelecek ilk talimat doğrultusunda da 4 arkadaşımız, 1 ilk yardım ve 1 ikram aracı yola çıktı. 4 arkadaşımız şu an yoldalar. Ankara'ya intikal etmek üzereler ve diğer bölgelerden gelen arkadaşlarla bölgeye geçecekler. Gerek malzemelerimiz gerekse de stoklarımız hazır vaziyette bekliyoruz."

İBB arama kurtarma ekipleri Elazığ'a gidiyor

İBB'den yapılan açıklamaya göre, Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından AFAD'a geçerek çalışmalara katıldı.

İmamoğlu'nun, talimatı üzerine 30 arama kurtarma ekibi Sivrice'ye yola çıkmak üzere harekete geçti.

İBB arama kurtarma ve yardım ekibinde, 9 itfaiye arama kurtarma aracı, 1 su tankı, 1 soğuk gıda kamyonu, 2 açık kasa kamyonu, 66 itfaiye personeli, 8 aşçı, 8 şoför ve iki yardımcı personel görev yapacak.

Ayrıca her öğün 3 bin kişiye yemek çıkarabilecek ve en az bir hafta Elazığ'da kalacak yemek tırı için de hazırlıklar yürütülüyor.

İBB’nin 87 personel, 15 araçtan oluşan konvoyu en geç, 24.00 itibarıyla yola çıkacak.

İBB'nin bütün arama kurtarma ve yardım ekiplerinin öğle saatlerinde Sivrice ilçesine ulaşması planlanırken, bir tünel aracı da uçakla Elazığ'a yollandı.