Elazığ'da saat 20.55'te 6,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Türk Hava Yolları'ndan yapılan açıklamaya göre, 300 kişilik AFAD ve Kızılay ekibinden oluşan uçak yardım için Elazığ'a gidecek. Ayrıca 150 lira sabit fiyatla ek seferler düzenlenecek.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Elazığ ve bölge halkının ihtiyaçlarını hızlı ve kapsamlı şekilde karşılayabilmek amacıyla; 300 kişilik bir uçağımız AFAD, Kızılay ekipleri ve ekipmanları ile birlikte saat 02:00’da Elazığ’a hareket edecektir. Halkın havayolu olarak her koşulda milletimizin yanındayız.

Elazığ’da gerçekleşen depremden etkilenen vatandaşlarımıza büyük geçmiş olsun, başımız sağolsun. Elazığ’a 150 TL sabit fiyat uygulamasıyla ek seferler icra edeceğiz."