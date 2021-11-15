Haber Giriş: 15 Kasım 2021 Pazartesi 17:17Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Kıyıköy Belediye Başkanı'na taciz davası
[Fotoğraf: Kıyıköy Belediyesi]
Kırklareli'nin Vize ilçesine bağlı Kıyıköy'ün Belediye Başkanı Ender Sevinç hakkında, belediye çalışanı 4 kadına cinsel tacizde bulunduğu iddiasıyla dava açıldı.
4 kadın belediye çalışanı taciz iddiasıyla şikayette bulundu.
Vize Cumhuriyet Başsavcılığı, Kıyıköy Belediye Başkanı Ender Sevinç ile ilgili soruşturma başlattı.
Hazırlanan iddianame, Vize Asliye Hukuk Mahkemesince kabul edildi.
İddianamede, CHP'li Ender Sevinç hakkında "sarkıntılık yapmak suretiyle cinsel saldırı" ve "cinsel taciz" suçlarından 9 yıldan 34 yıla kadar hapis cezası isteniyor.
Etiketler: Kırklareli Hukuk
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