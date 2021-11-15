4 kadın belediye çalışanı taciz iddiasıyla şikayette bulundu.

Vize Cumhuriyet Başsavcılığı, Kıyıköy Belediye Başkanı Ender Sevinç ile ilgili soruşturma başlattı.

Hazırlanan iddianame, Vize Asliye Hukuk Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede, CHP'li Ender Sevinç hakkında "sarkıntılık yapmak suretiyle cinsel saldırı" ve "cinsel taciz" suçlarından 9 yıldan 34 yıla kadar hapis cezası isteniyor.