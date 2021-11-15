Haber Giriş: 15 Kasım 2021 Pazartesi 17:07Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bitkin halde bulunan peçeli baykuş koruma altına alındı
[Fotoğraf: AA]
Giresun'da bitkin halde bulunan peçeli baykuş, Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerince koruma altına alındı.
Giresun kent merkezinde vatandaşlar, buldukları peçeli baykuşu polis ekiplerine teslim etti.
Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Giresun Şube Müdürlüğüne götürülen bitkin haldeki baykuşa, veteriner hekim tarafından tedavi uygulandı.
Peçeli baykuş, iyileştikten sonra yeniden doğaya salınacak.
Etiketler: Giresun Sokak Hayvanları
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