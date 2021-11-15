Haber Giriş: 15 Kasım 2021 Pazartesi 16:49Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Freni boşalan kamyondan atlayan sürücü hayatını kaybetti
[Fotoğraf: İHA]
Kastamonu'da freni boşalan kamyondan atlayan sürücü, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Kaza, 12 Kasım Kastamonu-Ankara kara yolu Budamış Mahallesi Cezbeli Sokak'ta meydana geldi. Burak Can Yılmaz idaresindeki tomruk yüklü kamyonun freni boşaldı.
Durumu fark eden Burak Can Yılmaz, kamyonu ormanlık alana doğru sürerek araçtan atladı. Kontrolden çıkan kamyon, kenarındaki otobüs durağına çarparak şarampole yuvarlandı.
[Fotoğraf: İHA]
Kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti
Kazada, kamyon sürücüsü Burak Can Yılmaz yaralandı. Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan sürücü, hayatını kaybetti.
Etiketler: Kastamonu Trafik Kazası
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