Nizamiyeden girmeden kontroller başlıyor, kapalı mekanlar gün boyu havalandırılıyor. Personelin elinin değdiği yerler dezenfekte ediliyor. Milli Savunma Bakanlığının her biriminde koronavirüsle mücadele devam ediyor.

Ankara'daki Zırhlı Birlikler Okulu ve Eğitim Merkezi de tedbir alınan noktalardan. Önlemler nizamiyede başlıyor. Otogar ve hava alanlarından, dezenfekte edilmiş araçlarla karşılanan acemi erler, girişte kontrolden geçiriliyor.

Tabur Komutanı Taner Yılmaz, "Kıymetli anne babalar, canınızdan çok sevdiğiniz evlatlarınızı vatani hizmetlerine tamamlamaları üzere bizlere gönderdiniz. Her ne kadar asker olsak da biz de anne babayız. Bir evladın ne kadar zorlukla yetiştirildiğini gayet iyi biliyoruz" dedi.

[Fotoğraf: AA]

Sosyal mesafeye önem veriliyor

Herhangi bir problem tespit edilmese de erlerin kayıtları, en az 2 metre sosyal mesafe korunarak yapılıyor. Sonrasında sıra genel sağlık muayenesine geliyor. Tüm bu basamakların ardından da koronavirüs bilgilendirmesi yapılıyor.

Kışlanın her noktasında tedbirler ön planda. Yemekhane de o bölümlerden biri.

Askerler, araları birer metre açılmış masalarda, birer kişi olacak şekilde yemek yiyor.

Mehmetçiğin koronavirüsten korunması için tüm tedbirler en üst düzeyde alındı. Onlardan en önemlisi sosyal mesafe. Askerler her türlü faaliyetlerini sosyal mesafeyi koruyarak gerçekleştiriyor.

Haber: Duygu Özdemir

Kamera: Ufuk Karagül