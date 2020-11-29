İçişleri Bakanlığı genelgesiyle ilan edilen sokağa çıkma kısıtlaması saat 20.00'de başladı.

Kısıtlamanın başlamasıyla kentlerdeki meydan, cadde ve sokaklarda sessizlik hakim oldu.

İstanbul

Türkiye genelinde olduğu İstanbul'da da COVID-19 tedbirleri kapsamında, hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması saat 20.00 itibarıyla başladı.

Bu kapsamda, İstanbul'un Anadolu ve Avrupa yakalarındaki birçok cadde, sokak ve meydan kısıtlamayla birlikte boş kaldı. Kentin ana arterlerinde az sayıda araç olduğu görüldü.

Taksim Meydanı ile İstiklal Caddesi'ndeki polis ve zabıta ekipleri, kısıtlamanın başlamasıyla sokaktaki vatandaşlara anonslarla uyarıda bulundu.

Anadolu ve Avrupa yakalarında işlek meydan ve sokaklar sessizliğe bürünürken, başta metro, metrobüs ve tramvay olmak üzere toplu taşıma araçlarındaki yolcu yoğunluğunun azaldığı görüldü.

İzmir

İzmir'de kısıtlamanın saat 20.00'de başlamasıyla vatandaşların yoğun olarak kullandığı Konak Meydanı, Alsancak, Kordon ve Karşıyaka ilçe merkezinin boş kaldığı görüldü.

Kent genelinde vatandaşları kısıtlama hakkında bilgilendiren polis ekipleri, iş yerleri ile sokak ve caddelerde denetime başladı.

Konya

Konya'da kısıtlamanın ardından vatandaşlar evlerine kapandı. Görevliler dışında kimsenin dışarıda olmadığı kentte, yaya ve araç trafiği de en düşük seviyeye ulaştı.

​​​​​​​Güvenlik güçleri, kısıtlama kapsamında ana caddeler olmak üzere kentin birçok bölgesinde uygulama yaptı.

Afyonkarahisar

Afyonkarahisar'da belirlenen saatte başlayan kısıtlama ile Kent Meydanı, Yeşilyol, Ambaryolu ve Milli Birlik Caddesi'nde sessizlik hakim oldu.

Kentteki esnaflar da kısıtlamaya uygun olarak iş yerlerini kapattı.

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Uzun Çarşı girişindeki uygulama noktasında araçları durdurarak sürücülere sokağa çıkma yasağı olduğunu belirterek, evlere gidilmesi yönünde uyarılarda bulundu.

Karaman

Karaman'da COVID-19 ile mücadele kapsamında uygulanmaya başlanan kısıtlamalara genelde uyulduğu gözlendi.

İşletmelerin ve vatandaşların yoğun bulunduğu Aktekke Kent Meydanı, İstasyon ve İsmet Paşa Caddesi'nde ise kalabalıklar kısıtlama çerçevesinde azaldı.

Polis ekipleri, açık olan lokantalara ve pastanelere sadece paket servisi yapmaları konusunda uyarılarda bulundu. Kentin tüm mahalle ve caddelerine dağılan ekipler sokaklardaki vatandaşların evlerine girmelerini sağlıyor.

Aksaray

Aksaray'da COVID-19 tedbirleri kapsamında saat 20.00'de uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasıyla vatandaşlar evlerine kapandı.

15 Temmuz Milli İrade Meydanı ile Ankara ve Kafeler caddeleri gibi kalabalığın yoğun olduğu yerlerde sakinlik oluştu.

Aksaray İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, cadde ve sokaklarda denetim gerçekleştirdi.

Muğla

Muğla'da kısıtlamanın başlamasıyla vatandaşların yoğunluk oluşturduğu Menteşe'de, Cumhuriyet Caddesi ile Cumhuriyet Meydanı başta olmak üzere önemli meydan ve alanlar boşaldı.

Yoğunluğun yaşandığı önemli turizm merkezlerinden Bodrum, Marmaris, Fethiye ve Akyaka da sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sessizlik hakim oldu. İnsanların yoğun olduğu sahildeki yürüyüş ve bisiklet yolları boş kaldı.

Kent genelinde önlem alan polis ve jandarma ekipleri, vatandaşları kısıtlama hakkında bilgilendirdi. Ekipler, kapatılması gereken iş yerlerinde, sokak ve caddelerde denetimlerini sürdürdü.

Isparta

Isparta'da da saatler 20.00'yi gösterdiğinde sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle caddeler ve meydanlar boşaldı.

COVID-19 ile mücadele kapsamında uygulanan yasakla kentin en işlek Altı Mart, Mimar Sinan ve Cumhuriyet caddeleri sessiz kaldı.

Marketler, alışveriş merkezleri ve berberler kapanırken polis ekipleri, sokakta denetim yaptı. Ekipler araçlardan hoparlörle, kısıtlama hakkında bilgilendirmede bulundu.

Burdur

Burdur'da da cadde ve sokaklar, kısıtlama nedeniyle boş kaldı.

Kentin işlek noktalarından Cumhuriyet Meydanı, Gazi ve Atatürk caddelerinde sessizlik hakim oldu. Kısıtlamanın başlamasıyla polis ekipleri yaya ve araç devriyelerini sıklaştırdı.

Trabzon

Trabzon'da cadde, meydan, sokaklar sessizliğe büründü. Uzun Sokak, Kahramanmaraş Caddesi ile 15 Temmuz Şehitler ve Hürriyet Parkı, saat 20.00'den sonra boş kaldı.

Kapalı olması gereken iş yerleri ile paket servis şeklinde çalışan yerler ekipler tarafından kontrol edildi.

Ordu

Ordu'da sokağa çıkma kısıtlamanın başlamasının ardından kentin ana caddeleri, sahil kesimi ile meydanları boş kaldı.

Kentte yasaktan muaf tutulan iş yerleri paket servisi yaparken, polis ekipleri ile bekçiler de denetimlerini sürdürdü.

Kısıtlama ile Karadeniz Sahil Yolu'ndaki araç yoğunluğunun oldukça azaldığı görüldü.

Giresun

Giresun'da da saat 20.00 itibarıyla cadde, meydan, sokaklar ile sahil kesiminde insan hareketliliği yaşanmazken, kent sessizliğe büründü.

Şehirde kapalı olması gereken iş yerleri ile paket servisi şeklinde çalışan yerler ekiplerce kontrol edildi.

Emniyet Müdürlüğü ekipleri, buralarda çalışanları COVID-19 önlemleri kapsamında alınan tedbirler hakkında bilgilendirdi.

Rize

Rize'de kentin en işlek yerlerinden 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı ile Osman Karavin Caddesi sessizliğe büründü.

Uygulamalar kapsamında polis ve zabıta ekipleri, kapalı olması gereken iş yerleri ile paket servis verebilecek yeme ­içme yerlerini de kontrol etti.

Uygulamalara büyük oranda uyulduğu gözlendi.

Artvin

Artvin'de kısıtlamaların başlamasıyla kentin en işlek yerlerinden Cumhuriyet ve İnönü caddeleri ile Atapark Meydanı sessizliğe büründü.

Kısıtlamalar öncesi polis ekipleri, cadde ve sokaklarda devriye atarak iş yeri sahipleri ve vatandaşlara kurallara riayet edip evlerine gitmeleri yönünde ikazlarda bulundu.

Kısıtlamaların başlamasıyla şehirde farklı yerlerde kontrol noktaları oluşturan ekipler, trafikteki araçları ve vatandaşları denetledi.

Bayburt

Bayburt'ta kısıtlamanın başladığı saat 20.00 öncesinde vatandaşlar meydan, cadde ve sokaklarda yoğunluk oluşturdu.

Kısıtlamanın başlamasıyla iş yerleri kapandı ve kentte sessizlik hakim oldu.

Polis ekipleri de sorumluluk bölgelerinde denetim yaptı.

İçişleri Bakanlığı genelgesi ile ülke genelinde uygulanan kısıtlama, yarın 05.00'te sona erecek.