Haber Giriş: 29 Kasım 2020 Pazar 19:37Son Güncelleme: Kaynak: AA
Şanlıurfa'da akraba aileler arasında arazi kavgası: 2 ölü
[Fotoğraf: AA]
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde akraba aileler arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı kavgada 2 kişi hayatını kaybetti.
Kırsal Başbük Mahallesi'nde akraba iki aile arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle başlayan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.
Kavgada yaralanan A.T. ile K.Y, kaldırıldıkları hastanede kurtarılamadı.
Mahallede ve hastanede yoğun güvenlik önlemi alınırken, kavgaya karışanların tespit edilmesi için çalışmalar sürüyor.
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