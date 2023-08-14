Kırşehir'de orman yangını

Hirfanlı köyü içindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine Kırşehir ve civar illerden ekipler, bölgeye yönlendirildi. Söndürme çalışmalarına helikopterler de destek verdi.

Havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alınan yangında, soğutma çalışmaları sürüyor.

[Fotoğraf: AA]

Olay yerine gelen Kırşehir Valisi Hüdayar Mete Buhara, gazetecilere yaptığı açıklamada, akşam saatlerinde alınan ihbarla harekete geçtiklerini söyledi.

Yangının kontrol altına alındığını dile getiren Buhara, şunları kaydetti:

"Burada Jandarma Sahil Güvenlik Akademisi eğitim kampımız mevcut. Aynı zamanda Gençlik ve Spor Bakanlığımıza ait bir gençlik kampımız da var. Yine elektrik üretim tesisleri de var. Bir de Hirfanlı köyümüz var. Dolayısıyla yoğun yaşamın olduğu ağaçlık bir alanda ciddi bir yangınla baş başa kaldık. Gerek ekiplerimizin zamanında müdahalesi, jandarmamızın, orman teşkilatımızın yine belediyelerimizin takviyesiyle çok kısa zamanda yangın kontrol altına alındı. Şu an itibarıyla soğutma çalışmaları da devam ediyor. Her ihtimale karşı sabaha kadar tedbirli olmaya devam edeceğiz. Bölgemize ve burada yaşayan insanlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyorum. Jandarma Genel Komutanlığımıza ait üç helikopter söndürme çalışmalarına katıldı. Onların da çok büyük katkısı oldu."

Arazözler ve itfaiye araçlarının sabaha kadar tedbiren bölgede bulunacağını ve soğutma çalışmalarını sürdürmeye devam edeceklerini aktaran Buhara, "Hem Kaman'a hem bölgemize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyorum." dedi.

Geniş bir alanda yangının etkili olduğuna dikkati çeken Buhara, çevre illerden yangını söndürmek için destek geldiğini de sözlerine ekledi.