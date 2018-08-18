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Kırmızı Düdük kampanyasına TRT'den destek

Trafik denetlemeleri için bu sefer çocuklar iş başında. TRT'nin destek verdiği kampanya için hazırlanan kamu spotunda TRT'nin sevilen dizilerinin oyuncuları rol aldı.

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Trafikte yeni bir uygulama devrede. Bayram yolculuğu öncesi araçlarda trafik kurallarına uymayı çocuklar sağlayacak. Kural ihlali yapan ebeveynlerini kırmızı düdükle uyaracak.

'Kırmızı Düdük' kampanyasına TRT de destek veriyor. Sevilen diziler, Ege'nin Hamsisi ve Elimi Bırakma dizilerinin oyuncuları hazırlanan kamu spotunda rol aldı. 

Proje ile çocuklara 100 bin kırmızı düdük dağıtıldı. Özellikle bayram tatili süresince yollarda çocuklar önemli görevler üstlenecek.

Çocuklar görevi hemen benimsedi. Büyükler ise uygulamadan memnun. 

Kaynak: TRT Haber

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