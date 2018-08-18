Kırmızı Düdük kampanyasına TRT'den destek

Trafik denetlemeleri için bu sefer çocuklar iş başında. TRT'nin destek verdiği kampanya için hazırlanan kamu spotunda TRT'nin sevilen dizilerinin oyuncuları rol aldı.

18 Ağustos 2018 Cumartesi 00:13





