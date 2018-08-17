Milli yüzücü Sümeyye Boyacı’dan büyük başarı

Sümeyye Boyacı, 2018 Avrupa Paralimpik Yüzme Şampiyonasına damga vurdu. İrlanda'da düzenlenen şampiyonada, kadınlar 50 metre sırtüstünde altın madalyayı boynuna taktı.

Nisan’da Brezilya’da düzenlenen sırt üstü yarışlarda 45,92’lik derecesiyle dünya şampiyonu olan Boyacı, İrlanda'daki Avrupa Şampiyonası'nda bu derecesini daha da geliştirdi ve 45 saniye 21 ile Türkiye adına kürsünün birinci basamağına çıktı.

Şampiyon sporcu Sümeyye Boyacı, şampiyona için bulunduğu Dublin'den TRT Haber yayınına katıldı.

Balıklardan esinlendi

Balıklardan esinlenerek yüzmeye başlayan 15 yaşındaki Sümeyye, sporda olduğu kadar sanatta da başarılarıyla dikkat çekiyor. O'nun bu başarısının arkasında, yıllara dayanan olağanüstü bir çaba yatıyor.

5 Şubat 2003'de Eskişehir’de 2 kolu olmadan ve kalça kemiği çıkık bir şekilde hayata geldi. İlkokul eğitimini aldığı özel okulda ayaklarıyla yazı yazmayı öğrendi.

4 buçuk yaşında ayağıyla resim yapmaya başlayan Boyacı, Alexander Pushkin’in Altın Balık adlı ünlü kitabının Türkçe çevirisi için de bir resim yaptı.

Boyacı'nın sulu boya eserleri 2009'da Moskova’da sergilendi.

Kaynak: TRT Haber