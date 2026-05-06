AA 06.05.2026 23:36

Kırmızı bültenle aranan ve Bosna Hersek'te yakalanarak yurda getirilen şüpheli tutuklandı

Interpol Daire Başkanlığı aracılığıyla "kırmızı bülten"le aranan ve Bosna Hersek'te yakalanarak Türkiye'ye getirilen şüpheli, Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde tutuklandı.

Kırmızı bültenle aranan ve Bosna Hersek'te yakalanarak yurda getirilen şüpheli tutuklandı
[Fotograf: AA]

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Yüksekova Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesince yürütülen uluslararası soruşturmada 20 milyar liralık suç ağının yönetim merkezinin deşifre edildiği belirtildi.

Soruşturma kapsamında İnterpol Daire Başkanlığı aracılığıyla "kırmızı bülten"le aranan ve sistemin altyapısını kurup yöneten şüpheli M.O.B'nin Bosna Hersek'te düzenlenen operasyonla yakalanarak Türkiye'ye iade edildiği kaydedilen açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

"Suçun arşivi olarak kullanılan, şebekenin merkez üssü konumundaki şüphelinin ikametinde yapılan aramalarda 20 milyar liralık illegal trafiğin tüm dijital izlerini barındıran 29 cep telefonu, 4 laptop ve bilgisayar kasası ele geçirildi. Ele geçirilen bu materyallerin 18 ili ve 7 ülkeyi kapsayan yasa dışı bahis ve dolandırıcılık ağının 'ana kumanda merkezi' olduğu anlaşılmıştır. Türkiye'ye getirilen ve Hakkari Siber Suçlarla Mücadele ekiplerimizce sorgulanan M.O.B, sevk edildiği mahkemece tutuklanmıştır."

Hakkari İnterpol
