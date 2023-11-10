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Türkiye
AA 10.11.2023 11:04

Kırmızı bültenle aranan uyuşturucu kaçakçısı İstanbul'da yakalandı

İstanbul'da düzenlenen 'Kartel' operasyonu ile İtalya ve Arnavutluk tarafından kırmızı bültenle aranan ve Güney Amerika'dan Avrupa'ya uyuşturucu sevkiyatı yapan 'Kompanio Bello' isimli uyuşturucu kartelinin lideri Dritan Rexhepi yakalandı.

Kırmızı bültenle aranan uyuşturucu kaçakçısı İstanbul'da yakalandı

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Güney Amerika'dan Avrupa'ya uyuşturucu sevkiyatı yapan uluslararası "Kompanio Bello" isimli uyuşturucu kartelinin lideri Dritan Rexhepi'nin, İtalya ve Arnavutluk adli makamlarınca "Kasten adam öldürme, uyuşturucu, adam kaçırma, hürriyetten yoksun bırakma, seyahat belgesinde sahtecilik, silah ve mühimmat" suçlarından kırmızı bülten ile iadesi amacıyla uluslararası seviyede arandığını belirtti.

Türkiye'yi ulusal ve uluslararası organize suç örgütlerinden, zehir tacirlerinden temizlemeye kararlı olduklarını vurgulayan Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Emniyet Genel Müdürlüğü koordinesinde, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüz ve İstihbarat Şube Müdürlüğümüz tarafından uluslararası takibe alınan zehir tacirinin İstanbul Havalimanı'ndan ülkemize Benjamin Omar Perez Garcia ismine kayıtlı Kolombiya pasaportuyla giriş yaptığı tespit edildi. Dritan Rexhepi'nin yakalanması için hemen Kartel Operasyonu yapıldı."

İtalyan polisiyle istihbarat paylaşımı yapıldı

Yerlikaya, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube, İstihbarat Şube, Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şube müdürlüklerince ortaklaşa yapılan çalışmalar ve İtalyan polisiyle yapılan istihbarat paylaşımları sonucu, kartel liderinin yerinin belirlendiğini ve Beylikdüzü'nde yapılan "Kartel Operasyonu"yla yakalandığını belirtti.

Operasyonu düzenleyen personeli tebrik eden Yerlikaya, "Milletimizin duaları sizinle. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Uyuşturucu tacirleriyle ve organize suç örgütleriyle mücadelemiz kararlılıkla, artarak devam edecek" ifadesini kullandı.

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İstanbul Narkotik Uyuşturucu
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