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Türkiye
AA 10.11.2023 09:39

Polisler 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde Atatürk'ü andı

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 85'inci yılında İstanbul'daki polis ekiplerince, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde anıldı.

Polisler 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde Atatürk'ü andı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü koordinesinde gerçekleşen anma programına Özel Harekat, Trafik Denetleme, Önleyici Hizmetler ve Çevik Kuvvet şube müdürlükleri ile Çevre, Doğa ve Hayvan Koruma, Atlı Polis, Köpek Eğitim ve Polis Arama Kurtarma büro amirlikleri personeli katıldı.

Beylerbeyi polis kontrol noktasında toplanan ekipler, yürüyerek 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün Avrupa Yakası girişine geldi.

Polisler 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde Atatürk'ü andı

Köprünün girişinde saat 09.05'te sirenlerin çalmasıyla ekipler, Büyük Önder Atatürk'ün ebediyete intikalinin 85'inci yılında saygı duruşunda bulundu.

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