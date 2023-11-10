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Türkiye
AA 10.11.2023 08:14

Kapadokya'da balonlar Türk bayrağı ve Atatürk posteriyle uçtu

Kapadokya'da sıcak hava balonları, "10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü" dolayısıyla Türk bayrağı ve Atatürk posterleriyle uçtu.

Kapadokya'da balonlar Türk bayrağı ve Atatürk posteriyle uçtu

Nevşehir'in Göreme beldesinde, turistlere yönelik tur için hazırlanan bazı sıcak hava balonlarının sepetlerine, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 85. yılı dolayısıyla Türk bayrağı ve Atatürk posterleri asıldı.

Kapadokya'da balonlar Türk bayrağı ve Atatürk posteriyle uçtu

Hazırlıkların tamamlanmasının ardından Kapadokya semalarına yükselen sıcak hava balonları, peribacalarıyla kaplı vadiler üzerinde süzüldü.

Kapadokya'da balonlar Türk bayrağı ve Atatürk posteriyle uçtu

Türk bayrağı ve Atatürk posterleri taşıyan balonlar, yaklaşık bir saat boyunca gökyüzünde kaldıktan sonra belde çevresindeki arazilere iniş gerçekleştirdi.

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10 Kasım Kapadokya Mustafa Kemal Atatürk
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