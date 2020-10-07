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Kırklareli'nde zehir tacirlerine operasyon: 4 tutuklama
[Fotoğraf: AA]
Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 zanlı tutuklandı.
Lüleburgaz İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi Grup Amirliği ekipleri, Lüleburgaz ilçesinde belirlenen adreslere operasyon düzenledi.
Operasyonda 586 gram bonzai, 21,89 gram esrar, 3,73 gram metamfetamin ile 10 uyuşturucu hap ele geçirildi.
Gözaltına alınan A.S, M.C, U.D. ve S.C'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen 4 zanlı çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
Etiketler: kırklareli uyuşturucu operasyonuSon Güncelleme: 7 Ekim 2020 Çarşamba 17:52
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