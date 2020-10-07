Denizli Jandarma Komutanlığı ekipleri, bu sabah, kaçak içki üretimi ve satışının yapıldığı tespit edilen adrese operasyon düzenledi.

Pamukkale ilçesine bağlı Gözler Mahallesi'ndeki eve yapılan baskında, B.K. gözaltına alındı.

B.K.'nin ev ve deposunda yapılan aramalarda, bandrolsüz olduğu belirlenen 400 litre kaçak içki ele geçirildi. Şüphelinin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.