Haber Giriş: Kaynak: DHA
Denizli'de 400 litre kaçak içki ele geçirildi
[Fotoğraf: İHA]
Denizli'de jandarma ekiplerince ev ile depoya düzenlenen operasyonda 400 litre kaçak içki ele geçirilirken, 1 şüpheli gözaltına alındı.
Denizli Jandarma Komutanlığı ekipleri, bu sabah, kaçak içki üretimi ve satışının yapıldığı tespit edilen adrese operasyon düzenledi.
Pamukkale ilçesine bağlı Gözler Mahallesi'ndeki eve yapılan baskında, B.K. gözaltına alındı.
B.K.'nin ev ve deposunda yapılan aramalarda, bandrolsüz olduğu belirlenen 400 litre kaçak içki ele geçirildi. Şüphelinin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.
Etiketler: denizli kaçak içki kaçak içki operasyonuSon Güncelleme: 7 Ekim 2020 Çarşamba 17:40
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